Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі для переговорів щодо завершення війни. У Кремлі цю можливість одразу відкинули, назвавши "неможливою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

В інтерв'ю, оприлюдненому в суботу, президент України сказав, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20, який відбудеться 14-15 грудня. Зеленський наполягав, що Україна перебуває в кращій переговорній позиції через втрати Росії на полі бою.

Наразі немає підтвердження, чи планує Путін взагалі бути присутнім на самому саміті.

"Це неможливо", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам AFP у Нью-Делі, повторивши вимогу Москви: зустріч можлива лише в російській столиці.

На запитання, чи розглядає Кремль альтернативне місце для зустрічі із Зеленським, Пєсков відповів, що готовність зустрітись існує - "у Москві".