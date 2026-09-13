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Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі

07:00 13.09.2026 Нд
1 хв
У Москві одразу поставили жорстку умову
aimg Катерина Коваль
Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі для переговорів щодо завершення війни. У Кремлі цю можливість одразу відкинули, назвавши "неможливою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

В інтерв'ю, оприлюдненому в суботу, президент України сказав, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20, який відбудеться 14-15 грудня. Зеленський наполягав, що Україна перебуває в кращій переговорній позиції через втрати Росії на полі бою.

Наразі немає підтвердження, чи планує Путін взагалі бути присутнім на самому саміті.

"Це неможливо", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам AFP у Нью-Делі, повторивши вимогу Москви: зустріч можлива лише в російській столиці.

На запитання, чи розглядає Кремль альтернативне місце для зустрічі із Зеленським, Пєсков відповів, що готовність зустрітись існує - "у Москві".

Нагадаємо, напередодні Пєсков вже заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю Росії, України та США - за його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.

РБК-Україна також писало, чому в Кремлі зраділи новому підходу США у переговорах щодо України та що планують робити далі.

Крім того, раніше повідомлялось, що Трамп готовий зустрітися з Путіним, але має вимогу щодо України.

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Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі
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