США, Евросоюз и Британия не признали выборы в Венесуэле

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Евросоюз не признали парламентские выборы в Венесуэле. Они выразили поддержку лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом говорится в заявлениях первых лиц.

Партийный блок во главе с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на выборах 6 декабря получил почти 68% голосов, кандидаты от оппозиции - всего 18%. Активность избирателей составила всего лишь 31% после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования.

Госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем аккаунте в Twitter о том, что прошедшие выборы являются "надувательством".

"В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы", - написал Помпео.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.