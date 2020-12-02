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Президент Венесуэлы Мадуро назвал условие, при котором уйдет в отставку

Венесуэла, Среда 02 декабря 2020 05:00
Президент Венесуэлы Мадуро назвал условие, при котором уйдет в отставку
Фото: Николас Мадуро (flickr)
Автор: Даша Харченко

Президент Венесуэлы Николас Мадуро снова заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах. Они состоятся 6 декабря.

Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Каракасе.

Он уже не первый раз говорит о своей готовности уйти в отставку.

"Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента. Я оставляю свою судьбу в руках жителей Венесуэлы", - сказал Мадуро.

Ранее Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке. Сбор подписей в поддержку плебисцита можно будет начать 10 января 2022.

Отметим, Мадуро вступил в должность 10 января 2019 года. Срок его полномочий истекает 10 января 2025.

Напомним, политический кризис в Венесуэле началась после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе 2019 парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо.

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