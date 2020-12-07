США, Євросоюз і Британія не визнали вибори у Венесуелі

Фото: лидер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо (Getty Images)

Сполучені Штати Америки, Великобританія і Євросоюз не визнали парламентські вибори в Венесуелі. Вони висловили підтримку лідеру місцевої опозиції Хуану Гуайдо.

Про це йдеться в заявах перших осіб.

Партійний блок на чолі з колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро на виборах 6 грудня отримав майже 68% голосів, кандидати від опозиції - всього 18%. Активність виборців склала всього лише 31% після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до бойкоту голосування.

Держсекретар США Майкл Помпео написав у своєму акаунті в Twitter про те, що вибори, які відбулися, є "обдурюванням".

"У Венесуелі вже скоєно виборче шахрайство. Результати, оголошені нелегітимним режимом Мадуро, не будуть відображати волю венесуельського народу. Те, що сьогодні відбувається, це шахрайство і обдурювання, а не вибори", - написав Помпео.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

У заяві головного дипломата Євросоюзу Жозепа Бореля відзначено, що Венесуелі потрібно прийняти політичне рішення для виходу з кризи, об'єднатися в інтересах народу, провести президентські і парламентські вибори, які заслуговують на довіру. Євросоюз готовий підтримати такий процес і працювати з усіма його учасниками.

"Це неповага до політичного плюралізму, дискваліфікація і судове переслідування лідерів опозиції не дозволяють ЄС визнати цей виборчий процес таким, що заслуговує на довіру, інклюзивним або прозорим, результати якого відображають волю венесуельського народу", - сказано в повідомленні з приводу легітимності результатів виборів.

Заява з приводу парламентських виборів, що відбулися в Венесуелі, опубліковано на сайті британського МЗС.

"Сполучене Королівство не визнає результатів незаконних виборів в Національне зібрання Венесуели, що відбулися 6 грудня 2020 року", - йдеться в заяві.

Також відзначено, що парламентські вибори у Венесуелі "не були ні вільними, ні справедливими", "не відповідали міжнародно визнаним умовам, як того вимагає Міжнародна контактна група по Венесуелі, включно з Великобританією, Організацією американських держав, Європейським союзом та іншими".

Великобританія визнає Національне зібрання, обране демократичним шляхом у 2015 році, і визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели.

Нагадаємо, колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро знову заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

РБК-Україна писало, що політична криза в Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національне зібрання Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним. Також в січні минулого року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в. о. президента Хуана Гуайдо.