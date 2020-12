США, Євросоюз і Британія не визнали вибори у Венесуелі

Сполучені Штати Америки, Великобританія і Євросоюз не визнали парламентські вибори в Венесуелі. Вони висловили підтримку лідеру місцевої опозиції Хуану Гуайдо.

Про це йдеться в заявах перших осіб.

Партійний блок на чолі з колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро на виборах 6 грудня отримав майже 68% голосів, кандидати від опозиції - всього 18%. Активність виборців склала всього лише 31% після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до бойкоту голосування.

Держсекретар США Майкл Помпео написав у своєму акаунті в Twitter про те, що вибори, які відбулися, є "обдурюванням".

"У Венесуелі вже скоєно виборче шахрайство. Результати, оголошені нелегітимним режимом Мадуро, не будуть відображати волю венесуельського народу. Те, що сьогодні відбувається, це шахрайство і обдурювання, а не вибори", - написав Помпео.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.