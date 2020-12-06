Оппозиция призвала Венесуэлу бойкотировать выборы в парламент

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны. По его мнению, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом он сообщил в Twitter.

Нацассамблея - последний из ключевых органов в стране, остающихся под контролем сил оппозиции. Между тем Гуайдо уже заявил, что с 7 декабря начнет подготовку к референдуму по вопросу о продлении мандата НА. Нынешний мандат парламента истекает 5 января 2021 года.

Хуан Гуайдо уже заявил, что запланировал проведение так называемых народных консультаций 12 декабря. Их оппозиция воспринимает как референдум о доверии главе Венесуэлы.

В августе 2016 года лояльный Мадуро Верховный суд признал все дальнейшие решения Нацассамблеи не имеющими силы. Большая часть полномочий данного органа была передана лояльному власти Конституционному собранию.

В парламентских выборах в Венесуэле должны принять участие более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил страны.

Политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро.

Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы из-за нарушений во время выборов признало Мадуро нелегитимным.

Также в январе 2019 парламент Венесуэлы отстранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро называет действия Гуайдо госпереворотом, организованным США.

Ранее Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке. Сбор подписей в поддержку плебисцита можно будет начать 10 января 2022.

Отметим, Мадуро вступил в должность 10 января 2019 года. Срок его полномочий истекает 10 января 2025.