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США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси

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Вторник 01 февраля 2022 05:49
США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси Фото: США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. В ведомстве заявили, что ситуация в регионе непредсказуемая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.

Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.

Ранее мы писали, что Британия эвакуирует часть дипломатов из Украины.

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