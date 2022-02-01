ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США евакуюють сім'ї дипломатів з Білорусі

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 05:49
США евакуюють сім'ї дипломатів з Білорусі Фото: США евакуюють сім'ї дипломатів з Білорусі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Державний департамент США віддав розпорядження членам сімей американських держслужбовців у Білорусі покинути країну. У відомстві заявили, що ситуація в регіоні непередбачувана.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу.

"Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати", - йдеться в заяві.

Відзначається, що на тлі незвичайної військової активності Росії біля кордону з Україною, що викликає стурбованість, громадяни США в Білорусі або бажаючі туди поїхати повинні взяти до уваги, що ситуація в регіоні непередбачувана.

Також в Держдепі попередили американців про довільне застосування законів в країні і загрозу затримання.

Раніше ми писали, що Британія евакуює частину дипломатів з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади