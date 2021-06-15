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США и ЕС выразили озабоченность развитием ядерной программы Ирана

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Брюссель, Вторник 15 июня 2021 19:40
США и ЕС выразили озабоченность развитием ядерной программы Ирана Фото: США и ЕС обеспокоены развитием ядерной программы Ирана (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и ЕС в итоговом коммюнике саммита выразили озабоченность развитием ядерной программы Ирана. Вашингтон и Брюссель отметили, что возвращение к полному выполнению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД позволит снять санкции.

Об этом говорится в итоговом документе саммита США - ЕС.

"Мы разделяем серьезную озабоченность по поводу шагов, предпринятых Ираном, которые несовместимы с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - ред.). Европейский Союз и Соединенные Штаты признают, что наряду с возвращением к полному и эффективному выполнению Ираном своих ядерных обязательств, снятие санкций составляет важную часть СВПД", - говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что СВПД имеет решающее значение для обеспечения исключительно мирного характера ядерной программы Ирана и нераспространения ядерного оружия.

США и ЕС заявили о готовности работать вместе для противодействия распространению оружия массового уничтожения и усилению контроля над вооружениями.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ядерная программа Ирана реализуется высокими темпами и необходимо активизировать переговоры в Вене. По его словам, одной из основных тем на них должно стать рассмотрение возможности возвращения в рамки предыдущей сделки.

Отметим, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Как сообщало РБК-Украина, Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

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