США и ЕС выразили озабоченность развитием ядерной программы Ирана

США и ЕС в итоговом коммюнике саммита выразили озабоченность развитием ядерной программы Ирана. Вашингтон и Брюссель отметили, что возвращение к полному выполнению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД позволит снять санкции.

Об этом говорится в итоговом документе саммита США - ЕС.

"Мы разделяем серьезную озабоченность по поводу шагов, предпринятых Ираном, которые несовместимы с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - ред.). Европейский Союз и Соединенные Штаты признают, что наряду с возвращением к полному и эффективному выполнению Ираном своих ядерных обязательств, снятие санкций составляет важную часть СВПД", - говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что СВПД имеет решающее значение для обеспечения исключительно мирного характера ядерной программы Ирана и нераспространения ядерного оружия.

США и ЕС заявили о готовности работать вместе для противодействия распространению оружия массового уничтожения и усилению контроля над вооружениями.