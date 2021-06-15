США і ЄС висловили заклопотаність розвитком ядерної програми Ірану
США і ЄС у підсумковому комюніке саміту висловили заклопотаність розвитком ядерної програми Ірану. Вашингтон і Брюссель відзначили, що повернення до повного виконання Тегераном своїх зобов'язань в рамках СВПД дозволить зняти санкції.
Про це йдеться в підсумковому документі саміту США - ЄС.
"Ми поділяємо серйозне занепокоєння з приводу кроків, зроблених Іраном, які несумісні з СВПД (Спільним всеосяжним планом дій - ред.). Європейський Союз і Сполучені Штати визнають, що поряд з поверненням до повного і ефективному виконанню Іраном своїх ядерних зобов'язань, зняття санкцій становить важливу частину СВПД ", - йдеться в комюніке.
У документі підкреслюється, що СВПД має вирішальне значення для забезпечення виключно мирного характеру ядерної програми Ірану і нерозповсюдження ядерної зброї.
США і ЄС заявили про готовність працювати разом для протидії поширенню зброї масового знищення та посилення контролю над озброєннями.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ядерна програма Ірану реалізується високими темпами і необхідно активізувати переговори у Відні. За його словами, однією з основних тем на них повинно стати розгляд можливості повернення в рамки попередньої угоди.
Відзначимо, в Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть в разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.
Як повідомляло РБК-Україна, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США щодо своєї ядерної програми. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів по СВПД.