США дозволять Україні удари вглиб РФ, але не ракетами ATACMS, - Times

Сполучені Штати можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети для ударів по території Росії. Але не американську зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times.
За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок.
Водночас, США навряд дозволять Україні застосовувати для ударів американські ATACMS.
Очікується, що Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоб вислухати їхні думки щодо будь-яких змін у політиці.
Наразі відомо, що і Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет, але поки що американці блокують ці зміни, побоюючись ескалації
Раніше в ЗМІ поширювалась інформація, що США дозволить країні завдавати глибокі удари по Росії під час приїзду державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Однак вчора, 11 вересня, до Києва приїхали Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі. Та все ж відповідного рішення ухвалено не було
Проте під час свого візиту Блінкен заявив, що Україна переговорила з США про ситуацію на фронті, а також питання щодо далекобійності.
Тоді як у Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася.
Однак, вже надвечір західні ЗМІ повідомили, що Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Однак офіційно це не підтверджено.
Сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що можливо офіційних підтверджень і не буде, натомість світ просто побачить нарощування ударів вглиб російської території.
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