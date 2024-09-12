США дозволять Україні удари вглиб РФ, але не ракетами ATACMS, - Times

Раніше в ЗМІ поширювалась інформація, що США дозволить країні завдавати глибокі удари по Росії під час приїзду державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Однак вчора, 11 вересня, до Києва приїхали Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі. Та все ж відповідного рішення ухвалено не було

Проте під час свого візиту Блінкен заявив, що Україна переговорила з США про ситуацію на фронті, а також питання щодо далекобійності.

Тоді як у Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася.

Однак, вже надвечір західні ЗМІ повідомили, що Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Однак офіційно це не підтверджено.

Сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що можливо офіційних підтверджень і не буде, натомість світ просто побачить нарощування ударів вглиб російської території.

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