У Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася

Британія не змінила думку щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Однак британський уряд хоче дізнатись про нинішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The ​​Independent .

На Даунінг-стріт заявили, що їх позиція щодо використання ракет Storm Shadow для ударів України по Росії не змінилася.

"Наша позиція не змінилася, але ми завжди будемо слухати українців", - зауважила речниця.

Зауважимо, що сьогодні глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен разом приїхали до Києва.

Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна дозвіл на використання ракет Storm Shadow, поставлених Британією, для ударів по Росії, Леммі зауважив, що він планує для початку послухати оцінку ситуації на фронті.