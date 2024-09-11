У Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася
Британія не змінила думку щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Однак британський уряд хоче дізнатись про нинішню ситуацію в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Independent.
На Даунінг-стріт заявили, що їх позиція щодо використання ракет Storm Shadow для ударів України по Росії не змінилася.
"Наша позиція не змінилася, але ми завжди будемо слухати українців", - зауважила речниця.
Зауважимо, що сьогодні глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен разом приїхали до Києва.
Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна дозвіл на використання ракет Storm Shadow, поставлених Британією, для ударів по Росії, Леммі зауважив, що він планує для початку послухати оцінку ситуації на фронті.
"Однак було б неправильно коментувати деталі оперативних питань на такому форумі, як цей, тому що єдина людина, яка може отримати вигоду, - це Путін (російський диктатор, - ред.), і ми нічого не зробимо, щоб дати йому будь-яку перевагу в його незаконному вторгненні!", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, що попри ескалацію конфлікту з боку РФ, західні партнери досі не хочуть дозволити Україні завдавати ударів їх зброєю вглиб Росії.
Однак нещодавно стало відомо, що Лондон може дати дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow. Проте, для цього потрібна згода трьох країн.
Тим часом президент США Джо Байден заявив, що просто зараз Штати працюють над можливим зняттям заборони для України завдавати американською зброєю далекобійних ударів по території РФ.
Зауважимо, що раніше повідомлялось, що саме Блінкен може повідомити у Києві про дозвіл бити ATACMS по Росії.
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