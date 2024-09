Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту

Першими про прибуття повідомили іноземні видання The New York Times, AFP та Associated Press. Журналісти також оприлюднили відповідні фото та відео.

Посадовці прибули до столичного залізничного вокзалу потягом з Польщі.

На кадрах також можна помітити колишнього головкома Валерія Залужного, який зараз є послом України в Британії.

Фото: у Києві зустрічають Блінкена та Леммі (Getty Images) Репортер телеканалу CBS Олівія Газіс також оприлюднила відео, як двох посадовців зустрічають на київському возкалі.

Білий дім та Держдеп розкрили цілі візиту

Блінкен під час візиту до Києва планує ознайомитися із ситуацією на полі бою та обговорити потреби України впродовж найближчих тижнів та місяців з огляду на наближення зими, розповів напередодні під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

За словами його словами, глава американської дипломатії "підтвердить підтримку США зусиль України, спрямованих на її захист та відвоювання території, захопленої РФ".

Також він повідомив, що в Києві відбудеться розмова щодо просування мирних пропозицій президента Володимира Зеленського.

"Безумовно, завершення (війни - ред.) шляхом переговорів - це найбільш вірогідний результат у цьому випадку. Але коли це станеться, а також за яких умов і обставин - це вирішуватиме президент Зеленський", - додав Кірбі.

Також очікується, що Блінкен та Леммі зустрінуться з високопосадовцями українського уряду.

Обмеження на використання ЗСУ зброї вглиб РФ знімуть?

Нагадаємо, що напередодні глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії анонсували свій візит до Києва під час спільної прес-конференції у Лондоні. У вівторок, 10 вересня Блінкен заявив, що їх поїздка відбудеться у "критичний для України час".

Зокрема він підтвердив поставки Іраном ракет малої дальності Москві, які російський диктатор Володимир Путін "ймовірно, застосує протягом декількох тижнів в Україні" та пообіцяв санкції проти Тегерану за те, що він знехтував попередженнями про відправлення ракет РФ. Ідеться і про обмеження щодо державної авіакомпанії Iran Air.

Паралельно цьому з'явилися повідомлення, що Блінкен у Києві може оголосити про надання дозволу Україні бити по РФ західною далекобійною зброєю. Сам держсекретар США заявив, що американський президент Джо Байден "не виключає", що ЗСУ дозволять запускати ракети вглиб російської території.