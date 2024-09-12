Подоляк про дозвіл на удари західною зброєю вглиб РФ: дискусії продовжуються

Дискусії щодо дозволів на удари західною зброєю вглиб РФ ще тривають. Треба зачекати рішення.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"І зможемо зробити відповідні висновки", - підкреслив він.

Водночас він зауважив, що замість заяв, ми можемо побачити нарощування ударів вглиб російської території.

"Дискусії щодо дозволів продовжуються. Дочекаймось, якщо це буде потрібно, офіційних заяв", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що вчора, 11 вересня, до Києва приїхали глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого візиту Блінкен заявив, що Україна переговорила з США про ситуацію на фронті, а також питання щодо далекобійності.

Тим часом у Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася.

Однак, вже надвечір західні ЗМІ повідомили, що Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Однак офіційно це не підтверджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.