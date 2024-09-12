США разрешат Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS, - Times

Соединенные Штаты могут позволить Украине использовать британские и французские ракеты для ударов по территории России. Но не американское оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным анонимных источников, президент США Джо Байден может дать зеленый свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французских аналогов Scalp для поражения целей на российской территории на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг.
В то же время США вряд ли позволят Украине применять для ударов американские ATACMS.
Ожидается, что Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами, чтобы выслушать их мнения по поводу любых изменений в политике.
Известно, что и Британия, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своих дальнобойных ракет, но пока американцы блокируют эти изменения, опасаясь эскалации.
Ранее в СМИ распространялась информация, что США позволит стране наносить глубокие удары по России во время приезда государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Однако вчера, 11 сентября, в Киев приехали Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми. И все же соответствующего решения принято не было
Однако во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.
В то время как в Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась.
Однако уже к вечеру западные СМИ сообщили, что Британия, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально это не подтверждено.
Сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможно официальных подтверждений и не будет, в то время как мир просто увидит наращивание ударов вглубь российской территории.
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