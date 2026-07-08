США дозволять Україні робити Patriot, - Трамп

Зокрема, він розповів, що Вашингтон покаже Києву, як робити ці системи

"Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", - сказав американський лідер.

Трамп додав, що це "дуже технічно складна річ", але при цьому висловив переконання, що Україна "швидко впорається".

Фото: Трамп заявив, що США дозволять України виробляти Patriot (інфографіка РБК-Україна)

"У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Але я думаю, що вони зможуть швидко виробляти, зробимо потужності, компанія туди (в Україну - ред.) приїде", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що якби Україна мала від самого початку багато Patriot, то Київ був би цілком захищеним від ракет.

"Але я думаю, що ви почнете робити їх дуже швидко", - сказав президент США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ проводить переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із ключових питань стане посилення української ППО, зокрема постачання ЗРК Patriot.