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США разрешат Украине делать Patriot, - Трамп

16:15 08.07.2026 Ср
2 мин
Президент США убежден, что Украина "быстро справится" с производством этой ПВО
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Соединенные Штаты дадут Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В частности, он рассказал, что Вашингтон покажет Киеву, как делать эти системы.

"Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что это "очень технически сложная вещь", но при этом убежден, что Украина "быстро справится".

Фото: Трамп заявил, что США позволят Украине производить Patriot (инфографика РБК-Украина)

"У нас есть Patriot, но они нам тоже нужны. Кое-что мы можем дать. Но я думаю, что они смогут быстро производить, сделаем мощности, компания туда (в Украину - ред.) приедет", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что если бы у Украины было с самого начала много Patriot, то Киев был бы полностью защищен от ракет.

"Но я думаю, что вы начнете делать их очень быстро", - сказал президент США.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев проводит переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из ключевых вопросов станет усиление украинской ПВО, в частности, поставки ЗРК Patriot.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов ранее отмечал, что Украина испытывает острый дефицит ракет для перехвата российской баллистики.

По его словам, граничащие с Россией государства считают угрозу с ее стороны высокой, поэтому не спешат передавать Украине собственные запасы таких ракет. Среди таких стран он назвал, в частности, Германию.

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