США дипломатично звернулись до Ірану з приводу ударів, - CBS News

США звернулися до Ірану із заявою, що не планують зміну режиму. Удари, що були завдані американськими військовими, є частиною власної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CBS News.

Також в Сполучених Штатах Америки наголосили, що зміни режиму в Ірані не плануються.

У суботу США звернулися до Ірану з дипломатичною заявою, в якій зазначили, що удари є виключно планами США.

Удари по Ірану

Ізраїльська операція під назвою "Левовий народ" стартувала 13 червня. Впродовж останнього тижня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активно завдавала ударів по іранських військових та ядерних об'єктах.

У результаті атак знищено десятки високопоставлених командирів Ірану, а також фізиків-ядерників, які були безпосередньо причетні до реалізації ядерної програми країни.

Варто відзначити, що вчора, 21 червня, посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану.

На тлі цих подій ширилися припущення, що до операції можуть долучитися й Сполучені Штати. Нещодавно й сам президент США Дональд Трамп попередив Іран, що той має два тижні, аби повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди.

Втім, у ніч на 22 червня США здійснили власні удари по об'єктах в Ірані. За словами Трампа, під час атаки було знищено один із ключових ядерних об'єктів у Фордо.

РБК-Україна повідомляло, якою зброєю були завдані американські удари.

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