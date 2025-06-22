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США дипломатично обратились к Ирану по поводу ударов, - CBS News

США, Воскресенье 22 июня 2025 05:33
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США дипломатично обратились к Ирану по поводу ударов, - CBS News Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США обратились к Ирану с заявлением, что не планируют смену режима. Удары, которые были нанесены американскими военными, являются частью собственной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CBS News.

В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим заявлением, в котором отметили, что удары являются исключительно планами США.

Также в Соединенных Штатах Америки отметили, что изменения режима в Иране не планируются.

Удары по Ирану

Израильская операция под названием "Львиный народ" стартовала 13 июня. В течение последней недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно наносила удары по иранским военным и ядерным объектам.

В результате атак уничтожены десятки высокопоставленных командиров Ирана, а также физиков-ядерщиков, которые были непосредственно причастны к реализации ядерной программы страны.

Стоит отметить, что вчера, 21 июня, посол Израиля в ООН сделал предупреждение Ирану.

На фоне этих событий распространялись предположения, что к операции могут присоединиться и Соединенные Штаты. Недавно и сам президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что у того есть две недели, чтобы вернуться за стол переговоров по ядерной сделке.

Впрочем, в ночь на 22 июня США осуществили собственные удары по объектам в Иране. По словам Трампа, во время атаки был уничтожен один из ключевых ядерных объектов в Фордо.

РБК-Украина сообщало, каким оружием были нанесены американские удары.

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