Атака США по Ірану: Fox News розкрив, чим завдали удару

Сполучені Штати Америки під час удару по Ірану використали аж шість бомб, аби знищити бункери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fox News.

Ведучий програми "Ганніті" Шон Ганніті заявив у суботу ввечері, що американський президент Дональд Трамп повідомив йому подробиці про удари США по Ірану.

За словами ведучого, США під час ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо використали шість бомб для знищення бункерів - кожна з яких важить 15 тонн.

Він також розповів, що бомби були скинуті з американських стелс-бомбардувальників B-2.

Крім того, повідомляється, що в атаках на об'єкти в Нанаці та Ісфахані було використано 30 ракет "Томагавк", запущених з американських підводних човнів.