ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака США по Ірану: Fox News розкрив, чим завдали удару

США, Неділя 22 червня 2025 05:14
UA EN RU
Атака США по Ірану: Fox News розкрив, чим завдали удару Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки під час удару по Ірану використали аж шість бомб, аби знищити бункери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fox News.

Ведучий програми "Ганніті" Шон Ганніті заявив у суботу ввечері, що американський президент Дональд Трамп повідомив йому подробиці про удари США по Ірану.

За словами ведучого, США під час ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо використали шість бомб для знищення бункерів - кожна з яких важить 15 тонн.

Він також розповів, що бомби були скинуті з американських стелс-бомбардувальників B-2.

Крім того, повідомляється, що в атаках на об'єкти в Нанаці та Ісфахані було використано 30 ракет "Томагавк", запущених з американських підводних човнів.

Удари по Ірану

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. За цей тиждень ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану.

Вже ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. Днями в Ізраїлі попередили, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.

Тривалий час ходили чутки, чи приєднаються США до ізраїльської операції. Днями президент США Дональд Трамп заявив, що дає Ірану два тижні, щоб повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Проте в ніч на 22 червня США завдали ударів по іранських об'єктах. За словами Трампа, завдяки цьому було ліквідовано ядерний об'єкт у Фордо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді