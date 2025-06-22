Атака США по Ірану: Fox News розкрив, чим завдали удару
Сполучені Штати Америки під час удару по Ірану використали аж шість бомб, аби знищити бункери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fox News.
Ведучий програми "Ганніті" Шон Ганніті заявив у суботу ввечері, що американський президент Дональд Трамп повідомив йому подробиці про удари США по Ірану.
За словами ведучого, США під час ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо використали шість бомб для знищення бункерів - кожна з яких важить 15 тонн.
Він також розповів, що бомби були скинуті з американських стелс-бомбардувальників B-2.
Крім того, повідомляється, що в атаках на об'єкти в Нанаці та Ісфахані було використано 30 ракет "Томагавк", запущених з американських підводних човнів.
Удари по Ірану
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. За цей тиждень ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану.
Вже ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. Днями в Ізраїлі попередили, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.
Тривалий час ходили чутки, чи приєднаються США до ізраїльської операції. Днями президент США Дональд Трамп заявив, що дає Ірану два тижні, щоб повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.
Проте в ніч на 22 червня США завдали ударів по іранських об'єктах. За словами Трампа, завдяки цьому було ліквідовано ядерний об'єкт у Фордо.
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