"Я дав їм час": Трамп озвучив дедлайн Ірану щодо ядерної угоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у відповідь на запитання журналістів.

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - сказав він.

Трамп не став уточнювати, чи означають його слова те, що після завершення цього крайнього терміну США приєднаються до операції Ізраїлю в Ірані. Також він прокоментував роль Європи в переговорах з Іраном.

"Ми ведемо переговори з Іраном і подивимося, що з цього вийде. Іран не хоче розмовляти з Європою, Іран хоче розмовляти з нами. Європа не зможе допомогти в цьому питанні", - підкреслив він.