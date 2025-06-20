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"Я дав їм час": Трамп озвучив дедлайн Ірану щодо ядерної угоди

П'ятниця 20 червня 2025 23:48
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"Я дав їм час": Трамп озвучив дедлайн Ірану щодо ядерної угоди Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп озвучив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди. Він дав Тегерану максимум два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у відповідь на запитання журналістів.

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - сказав він.

Трамп не став уточнювати, чи означають його слова те, що після завершення цього крайнього терміну США приєднаються до операції Ізраїлю в Ірані. Також він прокоментував роль Європи в переговорах з Іраном.

"Ми ведемо переговори з Іраном і подивимося, що з цього вийде. Іран не хоче розмовляти з Європою, Іран хоче розмовляти з нами. Європа не зможе допомогти в цьому питанні", - підкреслив він.

Переговори США з Іраном

Минулого тижня Ізраїль розпочав операцію в Ірані, завдавши серію ракетних ударів по ядерних і військових об'єктах країни. Це сталося на тлі того, що Тегеран відмовився підписувати із США ядерну угоду за 60 днів.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька телефонних переговорів, про що стало відомо 19 червня. Сторони говорили про дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Тим часом, у Білому домі повідомили, що протягом наступних двох тижнів Трамп ухвалить рішення щодо того, чи братиме Вашингтон участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

На тлі його роздумів відбулася зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та керівництва ЦАХАЛу з представниками адміністрації президента США.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
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