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"Ми не зупинимося": посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану

Субота 21 червня 2025 07:58
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"Ми не зупинимося": посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану Фото: Ізраїль продовжить атакувати Іран (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль не припинить завдавати ударів по об'єктах в Ірані доти, доки повністю не усуне ядерну загрозу.

Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Дані Данон на засіданні Ради Безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не зупинимося. Поки не буде ліквідована ядерна загроза Ірану, поки не буде роззброєна його військова машина, поки наші і ваші люди не будуть у безпеці", - сказав він.

Водночас постійний представник Ірану в ООН, скаржачись Радбезу на ізраїльські атаки, закликав вжити заходів і оголосив, що Тегеран продовжить "оборонятися".

"Ізраїль заявив, що буде продовжувати цю атаку стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стривожені повідомленнями про те, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цієї війни", - поскаржився іранський дипломат.

Операція Ізраїлю в Ірані

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. Метою ударів були військові та ядерні об'єкти Ірану. Під час операції було ліквідовано високопоставлених військових Корпусу вартових ісламської революції і вчених, які займаються ядерною програмою.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 20 червня заявив, що його країна готується посилити удари по Ірану для дистабілізації режиму.

А міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розповів, що операція ЦАХАЛу дала "вельми суттєві" результати. За його словами, удари по об'єктах відстрочили можливість Тегерана розробити ядерну бомбу на кілька років.

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Ізраїль Іран Ядерна зброя
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