"Ми не зупинимося": посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану
Ізраїль не припинить завдавати ударів по об'єктах в Ірані доти, доки повністю не усуне ядерну загрозу.
Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Дані Данон на засіданні Ради Безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми не зупинимося. Поки не буде ліквідована ядерна загроза Ірану, поки не буде роззброєна його військова машина, поки наші і ваші люди не будуть у безпеці", - сказав він.
Водночас постійний представник Ірану в ООН, скаржачись Радбезу на ізраїльські атаки, закликав вжити заходів і оголосив, що Тегеран продовжить "оборонятися".
"Ізраїль заявив, що буде продовжувати цю атаку стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стривожені повідомленнями про те, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цієї війни", - поскаржився іранський дипломат.
Операція Ізраїлю в Ірані
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. Метою ударів були військові та ядерні об'єкти Ірану. Під час операції було ліквідовано високопоставлених військових Корпусу вартових ісламської революції і вчених, які займаються ядерною програмою.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 20 червня заявив, що його країна готується посилити удари по Ірану для дистабілізації режиму.
А міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розповів, що операція ЦАХАЛу дала "вельми суттєві" результати. За його словами, удари по об'єктах відстрочили можливість Тегерана розробити ядерну бомбу на кілька років.
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