США будуть з нами, - голова МЗС Литви про участь американців у захисті Європи

Литва підкреслює важливість участі США в забезпеченні безпеки ЄС. Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що без підтримки США Європа не має достатніх ресурсів для оборони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Кястутіс Будріс заявив, що США залишаються важливим партнером для Європи в забезпеченні безпеки та оборони від загрози з боку Росії.

За словами міністра, Європі довелося покладатися на ресурси та лідерство США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми відправили значну частину в Україну, але цього недостатньо для України, цього недостатньо для оборони Європи. Тому я не можу погодитись, що причиною "прокидання" стали вибори в США. Росія - це причина цього", - зазначив голова МЗС.

Міністр також підкреслив, що Литва активно збільшує витрати на оборону і зобов'язується підтримувати Україну на десятиліття вперед. Однак не всі країни Європи демонструють таку ж рішучість.

"І роблячи це, звісно, ми маємо залучати американців до стримування Росії та оборонного планування євроатлантичного простору, оскільки це також і їхня територія", - додав він.

Говорячи про співпрацю з США, міністр запевнив, що не бачить ознак того, що Сполучені Штати відмовляться від свого партнерства з Європою.

"Я справді маю підстави вірити, що США залишатимуться частиною європейської архітектури безпеки, а також з Україною, яка буде частиною цієї архітектури", - наголосив він.

За словами глави МЗС Литви, національний інтерес Литви полягає в тому, щоб Україна була в безпеці, сильною та частиною Європейського Союзу.