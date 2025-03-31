Єврокомісія може закрити ринок ЄС для американських товарів, - El Paіs
ЄС готує відповідь на мита США. Брюссель розглядає повне закриття ринку для американських товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Paіs.
Європейський Союз готується завдати відповідного удару у відповідь на запровадження нових мит адміністрацією Дональда Трампа, які набудуть чинності 2 квітня.
Брюссель розглядає можливість застосування "повного арсеналу" заходів, включаючи обмеження доступу американських компаній до європейського ринку та державних тендерів. Про це повідомило джерело El Pais в ЄС.
Нові митні тарифи США, які Трамп називає "взаємними", можуть серйозно вплинути на торговельні відносини між двома сторонами Атлантики.
За даними американської адміністрації, щорічний обсяг імпорту та експорту між США та ЄС сягає 900 мільярдів євро, причому торговельний баланс у розмірі 235,5 мільярдів євро є на користь Європи.
У відповідь Європейська комісія розглядає жорсткі заходи, серед яких введення тарифів на американські товари, обмеження доступу до європейських фінансових ринків та навіть можливість заборони американським компаніям брати участь у проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС.
Водночас у європейських столицях, зокрема у Франції, Італії та Ірландії, лунають заклики до обережного підходу, щоб уникнути повномасштабної торгової війни.
Попри загострення ситуації, Брюссель продовжує спроби переговорів із Вашингтоном. ЄС навіть пропонує певні поступки, включаючи зниження мит на промислові товари та збільшення закупівлі американського скрапленого газу.
Однак, якщо США не відмовляться від нових митних обмежень, Європа готова діяти без "червоних ліній".
Реакція Європи
Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон під час нещодавнього візиту до США порадив своєму американському колезі Дональду Трампу не розпочинати торгову війну з Європою. Замість цього він закликав зосередитися на Китаї.
Французький президент також дав зрозуміти Трампу, що Європа не зможе збільшити видатки на оборону, як того вимагають США, у разі торгової війни.
Окрім того, у ЄС пообіцяли відповісти Трампу в разі розв'язання торгової війни. Протягом кількох місяців ЄС працював над набором потенційних заходів у відповідь у разі запровадження Трампом мит, хоча деталі списку ретельно охоронялися. Після цього представник ЄС заявив, що блок "жорстко відреагує", якщо Трамп введе мита.
"Якщо США і Європа почнуть торгову війну, то сміятися буде Китай", - підкреслила Кая Каллас, глава зовнішньополітичного відомства ЄС.