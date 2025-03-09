Не тільки військова. В Єврокомісії пояснили мету переозброєння Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Отже, цього тижня було одностайно підтримано ініціативу REARM Europe - пакет на 800 мільярдів євро для оборони. Це історичне рішення. Воно може стати основою для створення Європейського оборонного союзу", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що ЄС буде просувати план REARM Europe з усією рішучістю. Та пояснила, що його ідея проста.

"Ми повинні розкрити весь наш потенціал перед обличчям реальних загроз. І якщо нам вдасться об'єднати зусилля з іншими однодумцями, такими як Велика Британія, Норвегія чи Канада, цей потенціал стане ще більшим", - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що економічна сила Європи та її оборонний план REARM тісно пов’язані між собою. Вона зазначила, що інноваційний та економічний потенціал ЄС є важливим фактором безпеки, а оборонні ініціативи, своєю чергою, можуть суттєво посилити Єдиний ринок у перспективі.

За її словами, майбутні інвестиції у військове обладнання та інфраструктуру безпеки сприятимуть розвитку ключових галузей, зокрема:

цифровізації,

транспортних мереж,

штучного інтелекту,

квантових обчислень,

безпечного зв’язку.

Крім того, вона відзначила значення технологій, таких як супутникові мережі, автономні транспортні засоби та робототехніка, які важливі не лише для оборони, а й для конкурентоспроможності Європи. Окремо вона підкреслила, що центральну роль у цьому процесі відіграватимуть малі та середні підприємства, яких в оборонному ланцюгу постачання нараховується 2500.

"Щоб досягти успіху, ми також повинні прискорити процеси та залучити більше приватних інвесторів. Ми запустимо нові "омнібусні" пакети, щоб ще більше спростити правила та скоротити бюрократичні процедури - у тому числі в оборонному секторі", - зауважила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зазначила, що в сучасних умовах збереження Європи як економічного центру сили є також питанням колективної безпеки.\

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. Це стосується і моєї Комісії. Щоб впоратися зі складним шляхом, що нас чекає, ми повинні перейти в режим готовності. Саме тому протягом наступних тижнів я скличу перший в історії Коледж безпеки", - наголосила вона.