США будут с нами, - глава МИД Литвы об участии американцев в защите Европы

Литва подчеркивает важность участия США в обеспечении безопасности ЕС. Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что без поддержки США Европа не имеет достаточных ресурсов для обороны.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Кястутис Будрис заявил, что США остаются важным партнером для Европы в обеспечении безопасности и обороны от угрозы со стороны России.

По словам министра, Европе пришлось полагаться на ресурсы и лидерство США после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы отправили значительную часть в Украину, но этого недостаточно для Украины, этого недостаточно для обороны Европы. Поэтому я не могу согласиться, что причиной "просыпания" стали выборы в США. Россия - это причина этого", - отметил глава МИД.

Министр также подчеркнул, что Литва активно увеличивает расходы на оборону и обязуется поддерживать Украину на десятилетия вперед. Однако не все страны Европы демонстрируют такую же решимость.

"И делая это, конечно, мы должны привлекать американцев к сдерживанию России и оборонному планированию евроатлантического пространства, поскольку это также и их территория", - добавил он.

Говоря о сотрудничестве с США, министр заверил, что не видит признаков того, что Соединенные Штаты откажутся от своего партнерства с Европой.

"Я действительно имею основания верить, что США будут оставаться частью европейской архитектуры безопасности, а также с Украиной, которая будет частью этой архитектуры", - подчеркнул он.

По словам главы МИД Литвы, национальный интерес Литвы заключается в том, чтобы Украина была в безопасности, сильной и частью Европейского Союза.