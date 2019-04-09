США будут и дальше вводить санкции против России, - Мнучин

Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

США вводят санкции против РФ, чтобы изменить ее ненадлежащее поведение

Политика санкций США против России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что США вводят санкции против РФ, чтобы изменить ее ненадлежащее поведение.

"Санкции - очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение", - сказал он.

Отметим, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ожидает, что санкции против России за агрессию против Украины будут периодически усиливаться.

В частности, Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета санкций США против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.

Также сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс обновленную версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы. Проект включает запрет для американских компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор.