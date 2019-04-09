США будуть і далі вводити санкції проти Росії, - Мнучин

Фото: Стівен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

США вводять санкції проти РФ, щоб змінити її неналежну поведінку

Політика санкцій США проти Росії показала свою успішність, Вашингтон продовжить застосовувати нові санкції проти Москви. Про це заявив у вівторок міністр фінансів США Стівен Мнучин на слуханнях в одному з підкомітетів комітету з асигнувань Палати представників Конгресу, повідомляє прес-служба відомства.

Він заявив, що США вводять санкції проти РФ, щоб змінити її неналежну поведінку.

"Санкції - дуже важливий інструмент. Я вважаю, що ми дуже ефективно використали їх проти Росії, ми продовжимо використовувати їх проти Росії у зв'язку з її неналежним поводженням, щоб змінити цю поведінку", - сказав він.

Зазначимо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватись.

Зокрема, Мінфін і Держдеп завершили підготовку пакету санкцій США проти РФ у зв'язку з спробою отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.

Також сенатори Кріс Ван Холлен і Марко Рубіо внесли в Конгрес оновлену версію законопроекту про санкції США проти РФ за втручання у вибори. Проект включає заборону для американських компаній на "нові інвестиції" в російський енергетичний сектор.