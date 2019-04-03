Сенаторы США предложили новые санкции против РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект включает в себя запрет для американских компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс обновленную версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект включает в себя запрет для американских граждан и компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор или энергетическую компанию в России. Кроме того, администрация США должна будет заблокировать активы и операции в американской юрисдикции любого иностранного физического или юридического лица, которое осуществляет новые инвестиции в энергетический сектор России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что новый законопроект также предусматривает санкции для банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также санкции за покупку госдолга страны, допустившей вмешательство в выборы США. В новой версии, как и в прежней, говорится, что все эти санкции будут внесены только в том случае, если директор Национальной разведки США признает, что Россия вмешалась в какие-либо американские выборы. Для того, чтобы принять решение о том, имело место вмешательство или нет, установлен срок в 30 дней после выборов.

Напомним, сенаторы допускают введения новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США.