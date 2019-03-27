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В США допускают новые санкции против РФ, - Bloomberg

Новости » Политика    27.03.2019 - 11:56
В США допускают новые санкции против РФ, - Bloomberg
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Россия пыталась влиять на выборы в США через организацию "Агентство интернет-исследований"

Сенаторы допускают введения новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США. Об сообщает Bloomberg.

В докладе Мюллера говорится об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа, но содержится утверждение, что Россия пыталась влиять на выборы в США через организацию "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм после завершения расследования Мюллера заявил о "более серьезных наказаниях России". Его мнение также поддержал сенатор-республиканец Джон Корнин, который заявил об усилении санкций США против РФ.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США потребовали обнародовать материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.

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