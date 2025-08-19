UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США більше не надають Україні зброю і гроші: Рубіо про новий підхід до війни

Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не дають Україні гроші. У новому підході до війни, поставки фінансують європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну", - заявив Рубіо.

Він додав, що це ще одна суттєва зміна в підході до війни, на відміну від того, який був за адміністрації Байдена.

Новий підхід США і НАТО щодо допомоги Україні

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Згідно з ініціативою, всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансує Німеччина. Допомога також є і від інших країн.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що через ініціативу PURL вдалося залучити 1,5 млрд доларів, які будуть витрачені на закупівлю зброї для України.

