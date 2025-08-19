США більше не надають Україні зброю і гроші: Рубіо про новий підхід до війни

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну", - заявив Рубіо.

Він додав, що це ще одна суттєва зміна в підході до війни, на відміну від того, який був за адміністрації Байдена.