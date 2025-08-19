RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

США больше не дают Украине оружие и деньги: Рубио о новом подходе к войне

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты больше не дают Украине деньги. В новом подходе к войне, поставки финансируют евройские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

"Мы больше не снабжаем Украину оружием. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его переброски в Украину", - заявил Рубио.

Он добавил, что это еще одно существенное изменение в подходе к войне, в отличие от того, который был при администрации Байдена.

Новый подход США и НАТО по помощи Украине

Напомним, недавно Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Согласно инициативе, все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансирует Германия. Помощь также есть и от других стран.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через инициативу PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.

НАТОСоединенные Штаты АмерикиМарко РубиоВойна в Украине