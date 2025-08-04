США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розкрив деталі

Сполучені Штати Америки та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Як пояснив міністр, завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine - NSATU).

"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", - додав Шмигаль.