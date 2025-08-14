Зеленський: ініціатива PURL залучила 1,5 млрд доларів на зброю, переговори тривають
Через ініціативу з оборонної підтримки PURL вдалось залучити 1,5 млрд доларів, які будуть витрачені на закупівлю зброї для України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 млрд доларів", - зазначив Зеленський.
За його словами, завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени Альянсу можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону.
"На сьогодні Нідерланди внесли 500 млн доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 млн доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 млн доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок", - додав президент України.
Він також підкреслив, що тривають переговори та обговорення з іншими країнами.
"Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в здатність України захищати життя наших людей і наближати достойний мир", - додав глава держави.
Нова ініціатива США і НАТО
Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Ініціатива передбачає, що всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.
Окрім того, Латвія також нещодавно заявила, що готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо фінансування американської зброї для України.