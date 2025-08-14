Зеленський: ініціатива PURL залучила 1,5 млрд доларів на зброю, переговори тривають

Через ініціативу з оборонної підтримки PURL вдалось залучити 1,5 млрд доларів, які будуть витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени Альянсу можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону.

"На сьогодні Нідерланди внесли 500 млн доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 млн доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 млн доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок", - додав президент України.

Він також підкреслив, що тривають переговори та обговорення з іншими країнами.

"Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в здатність України захищати життя наших людей і наближати достойний мир", - додав глава держави.