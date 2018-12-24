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В США автомобиль въехал в церковь, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 12:17
В США автомобиль въехал в церковь, есть пострадавшие
Фото: в США автомобиль въехал в церковь (Associated Press)

В результате инцидента пострадали 6 человек

В американском городе Колумбус (штат Огайо) автомобиль въехал в церковь во время утренней службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, в результате инцидента, который произошел во время воскресной утренней службы, пострадали шесть человек.

По словам преподобного Джея Андерсона, автомобиль врезался в стену церкви когда люди исполняли гимн.

"Стена просто взорвались и разлетелись осколки", - рассказал он.

Преподобный отметил, что во время инцидента церковь была полностью заполнена людьми. В тот день в церкви должнен был состояться рождественский спектакль.

"В помещении было около сотни людей. Одна женщина сидела в месте удара автомобиля", - добавил Андерсон.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 декабря, в западном немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в штате Джорджия (США) разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков.

Добавим, что в штате Калифорния (США) возле города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет.

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