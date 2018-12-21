В США самолет рухнул на футбольное поле, есть погибшие

Фото: место происшествия (www.ajc.com)

Три человека погибли при падении самолета

В штате Джорджия (США) потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlanta Journal-Constitution.

Как сообщается, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Отмечено, что прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

​Кроме того, после происшествия в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

Atlanta Fire can confirm a plane crash near Fulton Industrial Pkwy and Donald Lee Hollowell Pkwy. FF’s extinguishing hotspots at this time. There are no survivors. Working to confirm total number of occupants that were on aircraft. Also checking neighborhood for injuries. #AFRD pic.twitter.com/Z3NHPHMVMo — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) December 20, 2018

#UPDATE Fulton Co: Fulton Industrial/Bolton Rd shut down at Hollowell Pkwy thanks to the plane that crashed in English Park; avoid the area https://t.co/2hvjWkI3bV #ATLtraffic pic.twitter.com/7mlenBYfxr — AJC WSB Traffic (@ajcwsbtraffic) December 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Калифорния (США) около города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет.

В Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес заявили, что после крушения пилот самолета покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, что ехали по дороге.

Как писало РБК-Украина, в Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек. Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405.