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В США самолет рухнул на футбольное поле, есть погибшие

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 07:46
В США самолет рухнул на футбольное поле, есть погибшие
Фото: место происшествия (www.ajc.com)

Три человека погибли при падении самолета

В штате Джорджия (США) потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlanta Journal-Constitution.

Как сообщается, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Отмечено, что прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

​Кроме того, после происшествия  в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Калифорния (США) около города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет.

В Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес заявили, что после крушения пилот самолета покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, что ехали по дороге.

Как писало РБК-Украина, в Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек. Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405.

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