У США автомобіль в'їхав у церкву, є постраждалі

Фото: у США автомобіль в'їхав у церкву (Associated Press)

Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб

У американському місті Колумбус (штат Огайо) автомобіль в'їхав у церкву під час ранкової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, внаслідок інциденту, який стався під час недільної ранкової служби, постраждали шестеро людей.

За словами преподобного Джея Андерсона, автомобіль врізався в стіну церкви коли люди виконували гімн.

"Стіна просто вибухнула і розлетілися осколки", - розповів він.

Преподобний зазначив, що під час інциденту церква була повністю заповнена людьми. В той день в церкві мала відбутися різдвяна вистава.

"У приміщені було близько сотні людей. Одна жінка сиділа в місці удару автомобіля", - додав Андерсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 грудня, у західному німецькому місті Реклингхаузен автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що у штаті Джорджія (США) розбився легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три людини. Літак впав на футбольне поле в одному з міських парків.

Додамо, що у штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак.