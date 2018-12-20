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В Германии автомобиль въехал в остановку, пострадали 10 человек

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 20:16
В Германии автомобиль въехал в остановку, пострадали 10 человек
Фото: место происшествия (twitter.com/WAZ_Redaktion)

В полиции сообщают, что причина аварии пока неизвестна

В четверг, 20 декабря, в западном немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В полиции сообщают, что причина аварии пока неизвестна. Из 10 пострадавших, только у одного серьезные повреждения.

Напомним, в четверг, 15 ноября, в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса, в результате аварии пострадали 19 человек.

Также 22 июля на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием 10 автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека.

РБК-Украина писало, что 1 июля в Германии, на север от города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.

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