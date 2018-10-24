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В США на автостраду упал раритетный самолет

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 06:22
Фото: место происшествия (twitter.com/FlightAlerts777)
Фото: место происшествия (twitter.com/FlightAlerts777)

Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать детали происшествия

В штате Калифорния (США) около города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Крылья самолета были покрашены в цвета и имели маркировки немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

В Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес заявили, что после крушения пилот самолета покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, что ехали по дороге.

Сообщается, что самолет мог принадлежать к группе Condor Squadron, которые выполняют макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летают над парадами. Эта организация посвящена сохранению авиации.

Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать этот инцидент.

Напомним, в Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек. Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405.

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