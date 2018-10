В США на автостраду упал раритетный самолет

Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать детали происшествия

В штате Калифорния (США) около города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Крылья самолета были покрашены в цвета и имели маркировки немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

В Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес заявили, что после крушения пилот самолета покинул его и "ушел". Также спасатели отметили действия пилота, который попытался не врезаться в машины, что ехали по дороге.

Сообщается, что самолет мог принадлежать к группе Condor Squadron, которые выполняют макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летают над парадами. Эта организация посвящена сохранению авиации.

Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать этот инцидент.

LATEST: Vintage plane erupts in flames after crash-landing onto the 101 Freeway in Southern California.



No vehicles were involved in the crash and no injuries were reported, authorities say. https://t.co/lJCJf5qXBD pic.twitter.com/Tb7KpfD6Rt