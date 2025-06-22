Гроссі скликає екстрене засідання МАГАТЕ після американських ударів по Ірану

МАГАТЕ проведе термінове засідання у понеділок, 23 червня. Причина цього - удари США по іранських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в X (Twitter).

Варто зазначити, що в МАГАТЕ не зафіксували підвищення рівня радіації в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах.

"З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра (23 червня, - ред.)", - повідомив Гроссі.

Атака США на Іран

Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент Дональд Трамп неочікувано оголосив, що США приєднаються до війни проти Ірану. Американські сили атакували три ядерні об'єкти в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

По цих самих іранських ядерних обʼєктах Ізраїль завдавав ударів з 13 червня.

При цьому Трамп також пригрозив Тегерану новими ударами і закликав утриматися від заходів у відповідь.

Іран вже зранку випустив ракети по Ізраїлю, влучання зафіксовані у кількох містах.

При цьому, за даними NBC News, у Трампа готуються, що Іран може помститися і завдати ударів по американських об'єктах протягом 48 годин.

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