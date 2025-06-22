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Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з Фордо до атаки США, - Reuters

Неділя 22 червня 2025 11:45
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Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з Фордо до атаки США, - Reuters Фото: Іран міг вивезти високозбагаченого урану з Фордо до атаки США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об’єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об’єкті також скоротили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об’єкта у Фордоу.

Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об’єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.

Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.

Ці події свідчать про загострення напруженості навколо іранської ядерної програми та активізацію дій США у цьому регіоні.

Удари по Ірану

22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп особисто підтвердив операцію, назвавши її "вражаючим військовим успіхом" та зазначивши, що всі літаки безпечно повернулися на бази.

Для удару були використані стратегічні бомбардувальники B-2. США завдали удару по трьох ядерних об’єктах в Ірані протибункерними бомбами та ракетами "Томагавк".

Президент США вже назвав ці удари "історичним моментом" для США, Ізраїлю та всього світу.

В свою чергу ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав це рішення Трампа "історичним кроком", який "змінить хід історії".

Однак організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, незважаючи на атаки на її об'єкти з боку Ізраїлю та США.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
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