Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з Фордо до атаки США, - Reuters

Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об’єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об’єкті також скоротили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об’єкта у Фордоу.

Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об’єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.

Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.

Ці події свідчать про загострення напруженості навколо іранської ядерної програми та активізацію дій США у цьому регіоні.