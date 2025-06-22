Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з Фордо до атаки США, - Reuters
Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об’єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об’єкті також скоротили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об’єкта у Фордоу.
Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об’єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.
Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.
Ці події свідчать про загострення напруженості навколо іранської ядерної програми та активізацію дій США у цьому регіоні.
Удари по Ірану
22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп особисто підтвердив операцію, назвавши її "вражаючим військовим успіхом" та зазначивши, що всі літаки безпечно повернулися на бази.
Для удару були використані стратегічні бомбардувальники B-2. США завдали удару по трьох ядерних об’єктах в Ірані протибункерними бомбами та ракетами "Томагавк".
Президент США вже назвав ці удари "історичним моментом" для США, Ізраїлю та всього світу.
В свою чергу ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав це рішення Трампа "історичним кроком", який "змінить хід історії".
Однак організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, незважаючи на атаки на її об'єкти з боку Ізраїлю та США.
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