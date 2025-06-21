Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios

Президент США Дональд Трамп хотів провести переговори з Іраном, проте верховний лідер аятолла Алі Хаменеї не вийшов на зв'язок. До нього не змогли додзвонитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними видання, Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагалися без зайвого галасу організувати цього тижня зустріч з Іраном. Вона мала відбутися в Стамбулі між високопоставленими офіційними особами Вашингтона і Тегерана.

Зокрема, у понеділок під час зустрічі з лідерами G7 у Канаді, Трампу зателефонував Ердоган. Він запропонував йому провести наступного дня в Стамбулі зустріч між офіційними представниками двох країн для вивчення дипломатичного вирішення війни Ізраїлю та Ірану.

Трамп погодився і повідомив Ердогану, що він готовий відправити віцепрезидента США Джей Ді Венса і спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа. Ба більше, глава Білого дому був готовий особисто вирушити до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, якщо це було необхідно для укладення угоди.

Представник Білого дому повідомив, що за кілька годин до дзвінка Ердогана, Трамп отримав "сигнали" від іранців іншими неофіційними каналами, що вони хотіли зустрітися. Чиновник зазначив, що хоч особисту участь Трампа й обговорювали, але серйозніший план полягав у відправленні Віткоффа.

Джерела розповіли, що після цього Ердоган і глава МЗС Туреччини Хакан Фідан переказали цю пропозицію Пезешкіану і главі іспанського МЗС Аббасу Арагчі.

Згідно з двома американськими чиновниками, Пезешкіан і Арагчі намагалися зв'язатися з верховним лідером Ірану, щоб отримати його схвалення. Але Хаменеї, який переховувався через страх бути вбитим Ізраїлем, не був доступний.

Через кілька годин іранська сторона повідомила туркам, що не може отримати схвалення Хаменеї. Потім Туреччина повідомила США, що зустріч скасовується,

Незабаром після цього Трамп скористався Truth Social і опублікував незвичайний пост із посланням Хаменеї.

"Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм сказав підписати. Яка ганьба і марна трата людського життя. Простіше кажучи, Іран не може бути з ядерною зброєю. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуювати Тегеран!" - написав Трамп.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що зрив переговорів не був єдиною причиною публікації, і підкреслив, що "прямого зв'язку" немає.

Також офіційні особи США зазначили, що відтоді, як зірвалися переговори, Трамп і високопосадовці Білого дому стали менш упевненими в можливості дипломатичного рішення і більш переконані в тому, що США доведеться приєднатися до війни для ліквідації іранської ядерної програми.