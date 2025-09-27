ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нетаньяху в ООН засудив визнання Палестини: десятки делегатів залишили зал

Субота 27 вересня 2025 04:10
UA EN RU
Нетаньяху в ООН засудив визнання Палестини: десятки делегатів залишили зал Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив західні країни за визнання Палестини. За його словами, вони посилають сигнал про те, що "вбивство євреїв відкуповується".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на Генасамблеї ООН, Нетаньягу "в найжорсткіших висловлюваннях" відреагував на кроки провідних союзників США, які посилили міжнародну ізоляцію Ізраїлю через майже дворічну війну в Секторі Газа.

"Цього тижня лідери Франції, Британії, Австралії, Канади та інших країн беззастережно визнали палестинську державу. Вони зробили це після жахів, скоєних ХАМАС 7 жовтня - жахів, які того дня вихваляло майже 90% палестинського населення", - заявив прем'єр.

Він додав, що це "ганьба" і висловив свою версію, який сигнал подає такий крок.

"Знаєте, який сигнал палестинцям послали лідери, які визнали палестинську державу цього тижня? Це дуже чіткий сигнал: вбивство євреїв окупається", - сказав Нетаньяху.

У той час, коли він піднімався на сцену, десятки делегатів залишили зал, а декому з присутніх на балконі влаштували овації. Паралельно тисячі пропаоестинських протестувальників перекрили рух біля Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Слідом за Нетаньяху на трибуну піднялися лідери арабських і мусульманських держав, які один за одним засудили військовий напад Ізраїлю на Газу.

Незабаром після Нетаньяху, виступаючи в ООН, прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, який визнав Палестину 2024 року, назвав дії Ізраїлю в Газі "відмовою від усіх норм, усіх міжнародних правил і законів".

Трамп продовжує наполягати на угоді

У п'ятницю президент США Дональд другий день поспіль заявив журналістам, що угода про припинення війни і повернення заручників, які залишилися, додому вже близько. При цьому не дав жодних пояснень своєму оптимізму.

За словами високопоставленого представника Білого дому, у коментарі Reuters, Трамп зустрінеться з Нетаньягу з понеділка у Вашингтоні з метою виробити рамкові умови угоди.

Крім того, кілька годин тому Трамп написав у соцмережах, що інтенсивні переговори щодо припинення вогню в Газі тривають уже 4 дні і триватимуть стільки, скільки буде потрібно для успішного досягнення угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Палестина
Новини
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"