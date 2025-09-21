ua en ru
Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини

Неділя 21 вересня 2025 16:59
Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 21 вересня, Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання держави Палестина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяви прем'єр-міністрів Канади, Британії та Австралії.

Визнання Палестини Канадою

Канада стала першою країною G7, яка формально визнала незалежність Палестини.

У своїй заяві прем'єр-міністр Марк Карні зазначив, що з 1947 року політика канадського уряду полягала в підтримці рішення про створення двох держав для досягнення міцного миру на Близькому Сході.

"Це передбачало створення суверенної, демократичної та життєздатної Держави Палестина, яка будує своє майбутнє в мирі та безпеці пліч-о-пліч із Державою Ізраїль", - заявив Карні.

Він наголосив, що впродовж десятиліть Канада була в очікуванні того, що такого результату в рамках мирного врегулювання зрештою буде досягнуто. Однак, ця можливість підривалася, як з боку ХАМАС, так і з боку Ізраїлю.

Прем'єр згадав, що ХАМАС тероризує народ Ізраїлю і пригноблює жителів Гази, яка вчинила 7 жовтня 2023 року напад на Ізраїль. Він підкреслив, що важливо, щоб угруповання звільнило всіх заручників, повністю роззброїлося і не відігравало жодної ролі в майбутньому управлінні Палестиною.

"ХАМАС обікрав палестинський народ, позбавив його життя і свободи, і він жодним чином не може диктувати його майбутнє", - сказав чиновник.

Водночас уряд Ізраїлю методично працює над тим, щоб запобігти створенню палестинської держави. Зокрема, він проводить невпинну політику розширення поселень на Західному березі, що суперечить міжнародному праву, а атаки на Газу призвели до загибелі десятків тисяч мирних жителів і голоду.

"Тепер офіційною політикою нинішнього ізраїльського уряду є твердження, що "палестинській державі не бувати". Саме в цьому контексті Канада визнає Державу Палестина і пропонує своє партнерство в побудові мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль", - заявив Карні.

Визнання Палестини Британією

Тим часом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер опублікував відеозвернення, в якому теж заявив, що його країна офіційно визнала Палестину.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і вирішення конфлікту за принципом двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - сказав Стармер.

Він також додав, що ХАМАС не може мати майбутнього, і жодної ролі в уряді та безпеці Палестини.

Визнання Палестини Австралією

Ще однією державою, яка визнала Палестину, стала Австралія. Прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе опублікував у соцмережі Х текст свого звернення.

"Співдружність Австралії офіційно визнає незалежну і суверенну державу Палестина. Таким чином, Австралія визнає законні і давні прагнення палестинського народу до створення власної держави", - сказано в заяві.

Також там зазначено, що визнання Палестини є частиною узгоджених міжнародних зусиль щодо Палестини та Ізраїлю, починаючи з припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених під час нападів 7 жовтня 2023 року.

Крім того, Альбанезе теж підкреслив, що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в Палестині.

