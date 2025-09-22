ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Франція визнала палестинську державу, - Макрон

Нью-Йорк, Понеділок 22 вересня 2025 22:48
UA EN RU
Франція визнала палестинську державу, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція офіційно визнає державу Палестина. Париж хоче, щоб Ізраїль і Палестина жили в мирі та безпеці.

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Макрон зазначив, що наразі Ізраїль розширює свою військову операцію в Секторі Газа, щоб знищити ХАМАС, але "сотні тисяч людей були змушені залишити свої будинки, дістали поранення, страждають від голоду і травмовані".

"Ми переконані, що це визнання - єдине рішення, яке дасть змогу Ізраїлю жити в мирі, Франція ніколи не вагалася, залишаючись на боці Ізраїлю навіть тоді, коли його безпека була під загрозою, включно з іранськими ударами. Це визнання держави Палестина є поразкою для ХАМАС", - додав він.

За словами французького президента, головний пріоритет - забезпечити звільнення 48 заручників і покласти край військовим операціям на всій території Сектора Газа.

"Я вітаю зусилля Катару, Єгипту і США, спрямовані на досягнення цієї мети. Я прошу Ізраїль не робити більше нічого, що могло б зірвати ці зусилля... Настав час вигнати з цих земель огидне обличчя тероризму і побудувати мир. Саме це привело нас сюди сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що нам вдасться його побудувати", - підкреслив Макрон.

Визнання Палестини

Нагадаємо, раніше Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали державу Палестина.

Це сталося напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Детальніше про таке рішення і наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

До речі, раніше Politico з посиланням на джерела писало, що Макрон на Генасамблеї ООН хоче об'єднати групу країн навколо ідеї визнання Палестини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Франція Палестина Еммануель Макрон
Новини
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"