Франція визнала палестинську державу, - Макрон

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Макрон зазначив, що наразі Ізраїль розширює свою військову операцію в Секторі Газа, щоб знищити ХАМАС, але "сотні тисяч людей були змушені залишити свої будинки, дістали поранення, страждають від голоду і травмовані".

"Ми переконані, що це визнання - єдине рішення, яке дасть змогу Ізраїлю жити в мирі, Франція ніколи не вагалася, залишаючись на боці Ізраїлю навіть тоді, коли його безпека була під загрозою, включно з іранськими ударами. Це визнання держави Палестина є поразкою для ХАМАС", - додав він.

За словами французького президента, головний пріоритет - забезпечити звільнення 48 заручників і покласти край військовим операціям на всій території Сектора Газа.

"Я вітаю зусилля Катару, Єгипту і США, спрямовані на досягнення цієї мети. Я прошу Ізраїль не робити більше нічого, що могло б зірвати ці зусилля... Настав час вигнати з цих земель огидне обличчя тероризму і побудувати мир. Саме це привело нас сюди сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що нам вдасться його побудувати", - підкреслив Макрон.