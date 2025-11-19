Срібло і крила голуба: Ткачук презентувала національний костюм для "Міс Всесвіт-2025"

Як виглядає національний костюм Софії Ткачук

Так, володарка українського титулу вийшла на подіум у сяючому образі під назвою "Голуб миру".

Костюм виконаний у срібних та перламутрових відтінках. На талії моделі розміщено скульптурний елемент у вигляді голуба з розправленими крилами.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Корсетна сукня нагадувала войовничі обладунки, під якими виблискувала ніжна тканина зі шлейфом.

У руках Софія тримала глобус, на якому Україну позначено червоними маками.

Завершували образ перламутрова перука, діадема з камінчиками та відповідне кольє.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

"Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність країни, яка несе світло навіть під крилами тіні. Срібний колір символізує мир і світло. Перламутр – невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться кожна українська родина", - описали вбрання його творці.

За задумом авторів, костюм мав не лише вразити глядачів, а й нагадати світу про мужність українського народу та жіночу силу.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Автокрою ідеї сукні була Анна Філімонова, дизайнером виступив Michael Barassi.

Під час конкурсу Софія також продемонструвала кілька вечірніх суконь і встигла показати свої модельні навички на міжнародній сцені.

Ім’я переможниці "Міс Всесвіт"-2025 стане відомим уже 21 листопада під час фіналу.

Що відомо про Софію Ткачук

Софія Ткачук у чотирирічному віці разом із родиною виїхала за кордон. Вона має диплом бакалавра за спеціальністю "Фінанси" від EAE Business School у Барселоні.

"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння - в Україні, а моя душа - українська. Я - жінка, яка діє. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це - залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку", - зазначила Міс.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Наразі Софія займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

В Україні вона не живе вже майже все своє життя, але неодноразово наголошувала, що зберігає сильний зв’язок із батьківщиною.

Софія Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)