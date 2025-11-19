Серебро и крылья голубя: Ткачук презентовала национальный костюм для "Мисс Вселенная-2025"

Как выглядит национальный костюм Софии Ткачук

Так, обладательница украинского титула вышла на подиум в сияющем образе под названием "Голубь мира".

Костюм выполнен в серебряных и перламутровых оттенках. На талии модели размещен скульптурный элемент в виде голубя с расправленными крыльями.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Корсетное платье напоминало воинственные доспехи, под которыми сверкала нежная ткань со шлейфом.

В руках София держала глобус, на котором Украина обозначена красными маками.

Завершали образ перламутровый парик, диадема с камешками и соответствующее колье.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

"Образ воплощает силу, сдержанную женственность и несокрушимость страны, которая несет свет даже под крыльями тени. Серебряный цвет символизирует мир и свет. Перламутр - невинность, женственность и новое начало, за которое сегодня борется каждая украинская семья", - описали наряд его создатели.

По замыслу авторов, костюм должен был не только поразить зрителей, но и напомнить миру о мужестве украинского народа и женской силе.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Автокроем идеи платья была Анна Филимонова, дизайнером выступил Michael Barassi.

Во время конкурса София также продемонстрировала несколько вечерних платьев и успела показать свои модельные навыки на международной сцене.

Имя победительницы "Мисс Вселенная"-2025 станет известным уже 21 ноября во время финала.

Что известно о Софии Ткачук

София Ткачук в четырехлетнем возрасте вместе с семьей выехала за границу. Она имеет диплом бакалавра по специальности "Финансы" от EAE Business School в Барселоне.

"Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни - в Украине, а моя душа - украинская. Я - женщина, которая действует. Я работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за рубежом, как во время, так и до начала полномасштабного вторжения. Я знаю, как это - оставлять родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала", - отметила Мисс.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

Сейчас София занимается предпринимательством, изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)

В Украине она не живет уже почти всю свою жизнь, но неоднократно подчеркивала, что сохраняет сильную связь с родиной.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)