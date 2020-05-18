В среду состоится пресс-конференция Зеленского

На среду, 20 мая, готовится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На данный момент согласовываются организационные детали.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Собеседник агентства подтвердил, что пресс-конференция запланирована на среду 20 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства.

Отметим, что в прошлый раз президент Украины проводил пресс-марафон 10 октября 2019 года и продлился более 14 часов. Тогда пресс-конференция побила мировой рекорд по продолжительности.

Добавим, что Владимир Зеленский планирует сделать два крупнейших исламских праздника государственными. В ближайшее время такой статус получат праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам.

Также он заявил, что крымские татары должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне и согласовал назначение Эмине Джапаровой первым замминистра иностранных дел Украины.

Кроме того, Офис президента планирует создать рабочую группу по проблемам крымских татар, а также построить новую мечеть в Киеве.