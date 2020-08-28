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Зарплаты украинцев растут высокими темпами, несмотря на кризис

Киев, Пятница 28 августа 2020 15:28
Зарплаты украинцев растут высокими темпами, несмотря на кризис
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За июль зарплаты выросли еще на 225 гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Зарплаты украинцев растут высокими темпами, несмотря на кризис

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2020 года к июлю прошлого года выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 17053 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 322 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20352 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5815 грн, где зарплаты за месяц выросли на 11,7%.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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