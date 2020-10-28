Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

После повышения минимальной зарплаты наблюдается рост зарплат в большинстве отраслей

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 20 089 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

Отметим, минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Такая цифра заложена в изменениях в закон "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 сентября.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.