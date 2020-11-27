Середня зарплата зросла до максимуму з початку року

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання зарплат триває, незважаючи на кризу

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. Це на 1,5% (на 176 гривень) більше порівняно вереснем (11 998 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у жовтні 2020 року до жовтня минулого року зросла на 10,6%, номінальна зросла на 13,5%.

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 17 494 гривень, найнижча - у Чернівецькій області - 9 926 гривень. У більшості областей розмір зарплати перебуває в межах від 10 000 до 11000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 20 511 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 960 гривень, де зарплати за місяць зросли на 6,1%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року склала 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.